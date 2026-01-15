VIDEO | Scarti che diventano valore e la sfida alle microplastiche nei suoli | parte il primo Investor Day di Unipa

Il primo Investor Day di Unipa presenta progetti innovativi dedicati alla valorizzazione degli scarti, come le acque reflue dei frantoi, trasformandoli in risorse utili per diversi settori, tra cui la cosmetica. Un’attenzione particolare è rivolta alla sfida delle microplastiche nei suoli, con soluzioni sostenibili e pratiche per ridurre l’impatto ambientale. Un passo importante verso un modello più responsabile e innovativo di gestione delle risorse.

C’è il team che lavora per separare le acque reflue dei frantoi, trasformando un rifiuto speciale in una risorsa capace di alimentare anche la filiera cosmetica. C’è chi punta invece a convertire gli scarti di frutta e verdura in ingredienti nutraceutici ad alto valore, riducendo sprechi e costi. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

