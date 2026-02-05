Milano trasforma fosforo da scarto in risorsa per la produzione di fertilizzanti critici
A Milano, le acque reflue vengono ormai trasformate in una risorsa preziosa: il fosforo. Il progetto NEOFOS punta a recuperare questo elemento dai rifiuti per produrre fertilizzanti e batterie, dando nuova vita a uno scarto che prima finiva in discarica. La città si muove per ridurre gli sprechi e creare prodotti più sostenibili, investendo su tecnologie innovative.
**Milano trasforma il fosforo da scarto in risorsa per fertilizzanti e batterie: il progetto NEOFOS rivoluziona il recupero dei rifiuti** A Milano, le acque reflue che normalmente vengono smaltite vengono ormai trasformate in una materia prima strategica: il fosforo. È il progetto NEOFOS, finanziato con 1,5 milioni di euro dal MASE (Ministero dell’Ambiente e della Protezione del Territorio), ad aver apportato un cambiamento radicale al sistema di recupero rifiuti della città. Il progetto, coordinato dal Gruppo CAP, con il supporto del Politecnico di Milano e dell’Università di Bologna, punta a trasformare le acque reflue e i fanghi prodotti nei capoluoghi in una risorsa critica, indispensabile per l’agricoltura e per la transizione energetica.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Milano Fosforo
Dai residui organici al valore: la startup che trasforma uno scarto in risorsa green
Dai residui organici al valore: questa startup si propone di trasformare gli scarti in risorse utili, valorizzando il digestato prodotto dai biodigestori.
L’Europa ha un problema serio con la produzione di metalli critici
Ultime notizie su Milano Fosforo
Argomenti discussi: Il fosforo che rinasce dai reflui urbani.
Progetto Neofos, MM e Cap per il recupero di fosforo da acque reflue e fanghi urbaniGruppo CAP e MM Spa, insieme a Politecnico di Milano e Università di Bologna: filiera metropolitana per un progetto da 1,4 milioni di euro finanziato ... affaritaliani.it
NEOFOS, il progetto tutto italiano per estrarre e riutilizzare il fosforo nascosto nelle acque reflueEconomia circolare e materie prime critiche: recuperare fosforo da acque reflue e fanghi urbani, trasformando i rifiuti in risorse ... greenme.it
Milano Latin Festival 2026 Dal 11 al 15 agosto, Milano si trasforma nel cuore pulsante della cultura latina! #mlf #milanolatinfestival #mlf2026 #mlf26 facebook
Milano-Cortina 2026: Rai trasforma i canali in Reti Olimpiche x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.