Milano trasforma fosforo da scarto in risorsa per la produzione di fertilizzanti critici

A Milano, le acque reflue vengono ormai trasformate in una risorsa preziosa: il fosforo. Il progetto NEOFOS punta a recuperare questo elemento dai rifiuti per produrre fertilizzanti e batterie, dando nuova vita a uno scarto che prima finiva in discarica. La città si muove per ridurre gli sprechi e creare prodotti più sostenibili, investendo su tecnologie innovative.

**Milano trasforma il fosforo da scarto in risorsa per fertilizzanti e batterie: il progetto NEOFOS rivoluziona il recupero dei rifiuti** A Milano, le acque reflue che normalmente vengono smaltite vengono ormai trasformate in una materia prima strategica: il fosforo. È il progetto NEOFOS, finanziato con 1,5 milioni di euro dal MASE (Ministero dell’Ambiente e della Protezione del Territorio), ad aver apportato un cambiamento radicale al sistema di recupero rifiuti della città. Il progetto, coordinato dal Gruppo CAP, con il supporto del Politecnico di Milano e dell’Università di Bologna, punta a trasformare le acque reflue e i fanghi prodotti nei capoluoghi in una risorsa critica, indispensabile per l’agricoltura e per la transizione energetica.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Milano Fosforo

Dai residui organici al valore: questa startup si propone di trasformare gli scarti in risorse utili, valorizzando il digestato prodotto dai biodigestori.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Milano Fosforo

Argomenti discussi: Il fosforo che rinasce dai reflui urbani.

Progetto Neofos, MM e Cap per il recupero di fosforo da acque reflue e fanghi urbaniGruppo CAP e MM Spa, insieme a Politecnico di Milano e Università di Bologna: filiera metropolitana per un progetto da 1,4 milioni di euro finanziato ... affaritaliani.it

NEOFOS, il progetto tutto italiano per estrarre e riutilizzare il fosforo nascosto nelle acque reflueEconomia circolare e materie prime critiche: recuperare fosforo da acque reflue e fanghi urbani, trasformando i rifiuti in risorse ... greenme.it

Milano Latin Festival 2026 Dal 11 al 15 agosto, Milano si trasforma nel cuore pulsante della cultura latina! #mlf #milanolatinfestival #mlf2026 #mlf26 facebook

Milano-Cortina 2026: Rai trasforma i canali in Reti Olimpiche x.com