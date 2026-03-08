Chi è Emanuel Perathoner primo oro paralimpico a Milano Cortina | il ginocchio a pezzi e la nuova vita

Emanuel Perathoner ha vinto la medaglia d’oro paralimpica nello snowboard a Milano Cortina. Dopo aver subito gravi danni al ginocchio, ha affrontato un percorso di riabilitazione e reinserimento nello sport. La sua vittoria rappresenta un traguardo importante per gli atleti con disabilità e testimonia la sua determinazione nel tornare a competere a livello internazionale.

Emanuel Perathoner ha conquistato il titolo paralimpico nello snowboard. Ci sono storie sportive che vanno oltre le medaglie. Quella di Emanuel Perathoner è una di queste. A 39 anni, l’atleta nato a Bolzano è salito sul gradino più alto del podio nello snowboard paralimpico, conquistando l’oro sulle piste delle Tofane di Cortina d’Ampezzo. Un trionfo che racconta molto più di una vittoria sportiva: racconta resilienza, rinascita e la capacità di rimettersi in gioco quando tutto sembra perduto. Perathoner non è un atleta arrivato dal nulla. Nella sua “prima vita sportiva” aveva già partecipato alle Olimpiadi invernali di Sochi 2014 e Pyeongchang 2018, affermandosi come uno dei talenti dello snowboard italiano. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Perathoner regala la prima medaglia d’oro alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina: grazie Emanuel per la grande emozione che ci hai fatto vivere in questo day 2! “È bello, è quello che abbiamo puntato, quello su cui abbiamo lavorato tutte queste st - facebook.com facebook

Arriva il primo oro paralimpico italiano, che sa di talento e tenacia e splende come il sole di @cortinadolomiti . Merito di un grande Emanuel Perathoner nello snowboard cross SB-LL2, che ci regala l’inno nazionale e porta a 3 il nostro medagliere. Ema x.com