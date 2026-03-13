Paralimpiadi Luchini e Perathoner da sballo | doppio oro nello snowboard e nuovo record per l’Italia

Alle Paralimpiadi di Milano Cortina, Jacopo Luchini ha conquistato la medaglia d’oro nel snowboard banked slalom SB-UL, mentre un’altra atleta italiana ha ottenuto un risultato importante nello stesso evento. La competizione si è svolta con numerosi atleti che si sono sfidati sul percorso, portando a risultati significativi per lo sport paralimpico italiano.

Jacopo Luchini ha vinto la medaglia d’oro nella gara di snowboard banked slalom SB-UL alle Paralimpiadi di Milano Cortina. Per l’Italia è il quarto oro a questa edizione delle Paralimpiadi invernali, nuovo record assoluto per i colori azzurri.. Il totale delle medaglie italiane a Milano Cortina sale così a quota 11. Luchini, 35enne di Montemurlo, ha trionfato battendo i due cinesi Pengyao Wang e Zihao Jiang, grazie soprattutto a una grande prima manche, che gli ha permesso di guadagnare il vantaggio cronometrico poi difeso nella seconda discesa. Dopo le 8 medaglie iridate (tra cui due ori), alla terza partecipazione ai Giochi è arrivata anche la prima medaglia paralimpica, subito del metallo più prezioso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

