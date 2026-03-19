Il rappresentante della Regione Lombardia ha commentato i risultati di un report sulle Olimpiadi Milano-Cortina, sottolineando che si tratta di un evento caratterizzato da una forte parità di genere e da percentuali record mai viste in precedenza. La relazione evidenzia dati specifici che testimoniano un equilibrio tra uomini e donne in vari aspetti della manifestazione. Le cifre sono state rese note durante una conferenza stampa dedicata all’evento.

Milano, 19 mar. - (Adnkronos) - “Da questo report emerge il particolare virtuosismo di queste Olimpiadi, con delle percentuali mai osservate prima. Nel dettaglio, si è osservata una particolare parità di genere, sia per la presenza delle atlete sia per un numero di eventi con protagoniste atlete, che equipara quelli maschili. In queste Olimpiadi, inoltre, abbiamo avuto modo di vedere anche l'eccellenza delle nostre atlete e valorizzarle dal punto di vista tecnico, oltre che da quello emotivo, osservando anche una parte atletica completa”. Lo ha detto Federica Picchi, Sottosegretario Sport e Giovani di Regione Lombardia alla presentazione da... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano-Cortina, Picchi (Regione Lombardia): "Olimpiadi virtuose, emersa forte parità di genere"

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