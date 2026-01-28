Milano-Cortina | Olimpiadi e parità di genere la mostra di Fondazione Bracco sullo sport al femminile

A Milano si apre una mostra dedicata allo sport al femminile, organizzata dalla Fondazione Bracco. L’esposizione porta in città immagini e storie di donne che hanno fatto la storia dello sport, evidenziando i loro successi e le difficoltà ancora da superare. La mostra si inserisce nell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, portando l’attenzione sulla parità di genere attraverso un percorso visivo e narrativo. L’obiettivo è far conoscere meglio il ruolo delle donne nello sport e stimolare il pubblico a riflettere sui progressi fatti e quelli ancora da raggi

Milano, 28 gen. (Adnkronos) - Fondazione Bracco partecipa all'Olimpiade Culturale di Fondazione Milano Cortina 2026 con una nuova tappa della sua mostra dedicata alle donne e allo sport. In collaborazione con il Comune di Verona porterà in Corso Porta Borsari dal 4 febbraio al 15 marzo 2026 un a versione inedita di "Una vita per lo sport. Volti e conquiste delle #100esperte". Oltre ai cittadini e ai tantissimi turisti, potranno ammirare l'emozionante galleria di ritratti firmati da Gerald Bruneau anche tutti gli atleti, le autorità internazionali e gli spettatori presenti alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi e all'apertura delle Paralimpiadi.

