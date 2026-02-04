Piazza Città di Lombardia a Milano si trasforma in 'Casa Lombardia' per le Olimpiadi. Dal 4 febbraio, la grande piazza coperta ospiterà eventi, incontri e intrattenimenti per tutto il periodo delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali. La città si prepara a vivere l’atmosfera delle grandi competizioni con iniziative aperte al pubblico.

Milano, 4 feb. (Adnkronos) - Piazza Città di Lombardia diventa Casa Lombardia. Per tutto il periodo delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali, la piazza coperta più grande d'Europa aprirà le proprie porte offrendo eventi, incontri e momenti di intrattenimento. “Un punto di riferimento per vivere in maniera particolare un evento che entrerà a pieno titolo nella storia del nostro Paese” ha detto il presidente Attilio Fontana. Dal 5 febbraio al 15 marzo, al fianco dell'‘Oasi Life Experience-Casa Lombardia 2026', ci sarà anche una media lounge riservata a giornalisti, fotografi e content creator con 100 postazioni attrezzate dotate di servizio concierge, connettività e materiali editoriali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano-Cortina: in piazza Regione arriva 'Casa Lombardia' per raccontare Olimpiadi

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

La Regione Lombardia ha dichiarato che al momento non ci sono conferme sulla partecipazione di agenti dell’Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: Casa Italia sbarca a Livigno.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Milano-Cortina 2026, la cerimonia di apertura delle olimpiadi sarà un inno all’armonia

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: In occasione dei Giochi Invernali arriva a Milano Ice & Fun Milano Cortina 2026; Olimpiadi Milano Cortina 2026, le location di tutti gli eventi e delle gare. FOTO; Lo Sport Village in piazza Duomo; Olimpiadi Milano Cortina 2026: laboratori, mostre ed eventi per fare il pieno di atmosfera dei Giochi invernali con bambini e ragazzi.

Giovedì e venerdì di delirio tra strade chiuse, metro e zone off-limits: come muoversi a Milano durante le OlimpiadiTutte le modifiche alla viabilità per le Olimpiadi: metro potenziate, ma alcune fermate saltano il 5 e il 6 febbraio ... ilfattoquotidiano.it

Olimpiadi Milano Cortina 2026: la fiaccola in Brianza, cosa c’è da sapere sul passaggio in due tappeOlimpiadi Milano Cortina 2026: cosa succede tra martedì 3 e mercoledì 4 febbraio, step by step dalla partenza della fiaccola a Vimercate all'arrivo a Monza. ilcittadinomb.it

Prima di Milano-Cortina 2026 e della gloria del 1956, Cortina aveva già vinto i Giochi. Si sarebbero tenuti nel 1944, ma la guerra fermò tutto. Impianti pronti, sogni congelati... Storie di un’Olimpiade che non si fece mai https://bit.ly/cortina_1944 #Olympics - facebook.com facebook

A Milano-Cortina il manifesto della prevenzione: "Ogni movimento conta" x.com