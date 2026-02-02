La prima di Mario Calabresi per parlare di Milano | Città attrattiva ma non accogliente

La prima di Mario Calabresi dedicata a Milano si trasmette tra le strade della città. Sabato pomeriggio, in piazza XXV Aprile e a largo Cairoli, si è svolta una manifestazione contro l’Ice, con molte persone che hanno preso parte per esprimere il loro dissenso. Calabresi non ha voluto commentare la sua possibile candidatura a sindaco, preferendo mantenere il silenzio sulla questione. La piazza si è riempita di cittadini che vogliono una città più accogliente e meno attrattiva solo per pochi.

Il direttore di "Chora Media" ha parlato a un evento organizzato da Maran. Sala: "Buona candidatura". Schlein: "Prima pensiamo alla coalizione per vincere" Alla manifestazione contro l'Ice a Milano, che si è svolta sabato pomeriggio da piazza XXV Aprile a largo Cairoli, non ha voluto rispondere sulla eventuale candidatura a sindaco. "Oggi non è il tema, ne parleremo", ha detto. Ma Mario Calabresi, noto giornalista ed ex direttore di "Stampa" e "Repubblica", dato spesso come il favorito alla corsa per la candidatura a sindaco di centrosinistra nel 2027, è ormai uscito allo scoperto. Il giorno prima, venerdì, era ospite all'evento "Milano ti ascolto", organizzato dall'eurodeputato Pierfrancesco Maran con Caterina Antola, presidente del Municipio 3, ed Elena Buscemi, presidente del consiglio comunale. Mario Calabresi non ha ancora ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Milano, ma la sua presenza alla manifestazione contro l'ICE ha fatto supporre un possibile passo in quella direzione. Mario Calabresi si presenta come candidato sindaco di Milano e si fa vedere in piazza XXV Aprile, dove ha partecipato a una manifestazione contro la presenza degli agenti dell'ICE durante le Olimpiadi Invernali. In questo video, Mario Calabresi parla di fatica. Di cosa significa insegnare ai più giovani che arrivare a un obiettivo con le proprie forze, passando anche da sacrifici e frustrazioni, può portare a soddisfazioni profonde e reali. "Ne parleremo, oggi non è un tema" Con questa frase, pronunciata a margine della manifestazione indetta per protestare contro l'arrivo dell'ICE (Immigration and Customs Enforcement americano) a Milano, Mario Calabresi è tornato al centro del dibattito politico.

