Milano pestato da connazionale | grave 20enne egiziano

Un ragazzo egiziano di 20 anni è stato aggredito da un connazionale a Milano. Dopo l’attacco, è stato soccorso e trasportato in condizioni gravi al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda, dove è stato stabilizzato. La polizia sta indagando sull’accaduto per chiarire i dettagli dell’aggressione.

L’aggressione e le botte, poi la corsa al pronto soccorso (con la massima urgenza) e la denuncia a piede libero per l’aggressore Un ragazzo di 20 anni, cittadino egiziano, è stato trasportato in codice rosso al Niguarda dopo essere stato aggredito in via Orefici a Milano nella serata di martedì 17 marzo. A picchiarlo è stato un connazionale suo coetaneo che è stato bloccato dai carabinieri e indagato per lesioni. Tutto è accaduto pochi minuti dopo le 22 all’altezza del civico 10 della via che collega piazza Duomo a Cordusio, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Ad accorgersi di quello che era accaduto sono stati alcuni passanti che, resisi conto della situazione, hanno allertato il 112. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Milano, pestato da connazionale: grave 20enne egiziano Articoli correlati Egiziano ucciso da connazionale, scritta a Cornelia: “vita spezzata dalle braccia di una bestia”Fiori e scritte in ricordo di Mohammed Hegazy Ibrahim Elsayed, il ragazzo egiziano di 21 anni ucciso domenica pomeriggio con una coltellata da un... Incidente sulla Tangenziale Est di Milano, grave un 20enne: traffico in tiltTutto è accaduto poco dopo le 15, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu).