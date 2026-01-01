Tra mercato e prime dichiarazioni | come giudichi l’impatto di Tare col Milan? Vota il sondaggio
Dopo le prime settimane di mercato e le dichiarazioni ufficiali, si valuta l’impatto di Igli Tare nel settore sportivo del Milan. La sua esperienza e le prime decisioni potrebbero influenzare la strategia futura del club. Partecipa al sondaggio presente nell’articolo per condividere il tuo parere sul ruolo di Tare e sulle prospettive di gennaio.
Il primo mercato, le prime parole e le prospettive verso gennaio: come giudichi il primo impatto di Igli Tare con il Milan? Vota nel sondaggio presente nell'articolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
