Tra mercato e prime dichiarazioni | come giudichi l’impatto di Tare col Milan? Vota il sondaggio

Dopo le prime settimane di mercato e le dichiarazioni ufficiali, si valuta l’impatto di Igli Tare nel settore sportivo del Milan. La sua esperienza e le prime decisioni potrebbero influenzare la strategia futura del club. Partecipa al sondaggio presente nell’articolo per condividere il tuo parere sul ruolo di Tare e sulle prospettive di gennaio.

