Marotta | Scudetto? Noi la lepre nella posizione più difficile ma convinti di potercela fare! Sul nuovo stadio vi dico questo
Il presidente e amministratore delegato dell’Inter ha dichiarato che la squadra si considera una lepre nella corsa allo scudetto, trovandosi in una posizione difficile ma mantenendo la fiducia di poter riuscire a vincere. Durante un evento organizzato da Milano Finanza, in videoconferenza, ha anche toccato il tema del nuovo stadio Giuseppe Marotta.
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