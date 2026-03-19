Gli Stati Uniti hanno convocato Christian Pulisic, attaccante del Milan, per le prossime amichevoli internazionali. L’allenatore degli USA ha commentato che il giocatore non sta segnando in questa fase, ma ha comunque deciso di portarlo con sé. Pulisic si prepara a rappresentare la sua nazionale nel periodo delle partite di preparazione, lasciando temporaneamente il club rossonero.

Il Commissario Tecnico Pochettino aspetta, però, la sua stella negli States a braccia aperte per i test match in vista dei Mondiali che gli USA hanno organizzato e ospiteranno insieme a Messico e Canada. «Christian - ha spiegato ieri Pochettino in conferenza stampa - sta giocando e non sta segnando, ma per me non si tratta solo di segnare gol. Per quanto mi riguarda, sono felice di lui per il modo in cui sta mostrando le sue doti e per il tempo che sta giocando». LEGGI ANCHE: Ex Milan, Nesta: “Il retroscena con Galliani, le liti con Seedorf, la discussione con Allegri” >>> «Ovviamente penso che sia una grande opportunità per lui unirsi a noi e dare il suo contributo alla Nazionale - ha proseguito poi Pochettino su Pulisic -. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Pulisic convocato per le amichevoli degli USA. Pochettino: “Non sta segnando, ma …”

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