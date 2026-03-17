Il tecnico della Juventus ha deciso di convocare McKennie per uno stage preparatorio in vista del Mondiale. La convocazione del centrocampista statunitense fa parte delle scelte fatte per la fase di allenamento precedente alla competizione internazionale. La selezione si inserisce nel percorso di preparazione della nazionale americana, con l’obiettivo di affrontare le sfide del torneo.

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© Juventusnews24.com - McKennie convocato dagli USA? La decisione di Pochettino per lo stage verso il Mondiale

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