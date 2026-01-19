Milan per il mercato estivo fari puntati su un forte centrocampista a costo zero E non è Goretzka

Il Milan si prepara a rinforzare il centrocampo durante il mercato estivo, focalizzandosi su un importante profilo a costo zero. Dopo l'acquisto di Niclas Füllkrug dal West Ham, la società rossonera continua a valutare diverse opzioni per rafforzare la rosa, senza investimenti immediati. La strategia mira a consolidare la squadra e a mantenere la competitività nella prossima stagione.

Siamo entrati nella fase finale del calciomercato invernale e il Milan, dopo l'arrivo praticamente immediato di Niclas Füllkrug dal West Ham per sostituire l'infortunato Santiago Giménez, è entrato di fatto in fase di riflessione. Il tecnico Massimiliano Allegri vorrebbe un paio di rinforzi di qualità: in primis un difensore centrale. Quindi, se fosse possibile, un esterno destro. Probabilmente si punterà a un paio di operazioni con la formula del prestito con diritto di riscatto nelle ultime battute della sessione di gennaio. PROSSIMA SCHEDA Si è parlato molto, soprattutto nelle prime due settimane di calciomercato, del possibile addio di Ruben Loftus-Cheek al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Mercato Milan, pazza idea Goretzka: il centrocampista del Bayern Monaco può arrivare a giugno in un caso!

Il mercato del Milan si prepara a valutare diverse possibilità per rafforzare il centrocampo. Tra le ipotesi, quella di un eventuale arrivo di Goretzka dal Bayern Monaco a parametro zero, a partire da giugno. Un’opportunità che potrebbe rappresentare un intervento strategico per la rosa rossonera, in un contesto di continue valutazioni e pianificazioni future.

