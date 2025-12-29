Harry Styles interrompe due anni di silenzio con la canzone Forever forever | le fan italiane protagoniste del video
Dopo due anni di silenzio discografico, Harry Styles pubblica a sorpresa un brano per pianoforte suonato durante il tour del 2023. Nel video sono protagoniste anche le voci delle fan italiane. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Harry Styles fa il suo ritorno inaspettato con un video realizzato a Reggio Emilia.
