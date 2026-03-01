Napoli arrivano buone notizie dagli infortunati | Potrebbero tornare tutti insieme

A Napoli, le notizie sugli infortunati sono positive. Scott McTominay, Zambo Anguissa e Kevin De Bruyne sono ancora fuori, ma si prevede che tornino tutti nello stesso momento. La situazione sta migliorando e il recupero procede senza intoppi. La squadra aspetta il rientro di questi giocatori per completare la rosa a disposizione.

La situazione per quanto riguarda gli infortunati del Napoli sta lentamente tornando a normalità. Ancora ai box ci sono Scott McTominay, Zambo Anguissa e Kevin De Bruyne, che però dovrebbero tornare tutti insieme. Fissata infatti la data per il rientro a disposizione di Antonio Conte, che dovrebbe essere in questo mese. Conte sorride: McTominay, Anguissa e De Bruyne torneranno fra 5 giorni! Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, McTominay, Anguissa e De Bruyne dovrebbero rientrare per Napoli-Torino, in programma venerdì sera alle 20:45. Un ottimo 'tris' di buone notizie che rallegrano i tifosi partenopei in vista del finale di stagione, che necessiterà i migliori giocatori per raggiungere la qualificazione in Champions League.