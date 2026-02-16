Tatuaggi pericolosi? L’effetto sul sistema immunitario e i rischi | lo studio
Uno studio recente rivela che i tatuaggi possono indebolire il sistema immunitario. La ricerca spiega come le inchiostro penetra nella pelle e può causare reazioni infiammatorie, aumentando il rischio di infezioni. Per esempio, alcuni soggetti hanno mostrato una maggiore vulnerabilità a malattie cutanee dopo aver fatto un tatuaggio.
(Adnkronos) – Gli effetti dei tatuaggi sull'organismo e sulla salute sono al centro di un nuovo studio, che si sofferma sulle conseguenze in particolare per il sistema immunitario. Un tema rilevante, se si considera che circa il 13-21% di chi vive in Europa occidentale sfoggia almeno un tatuaggio sulla pelle, secondo uno studio pubblicato sull''European Journal of Public Health'. Si parla spesso dei rischi dei colori dei tatuaggi, recenti studi hanno acceso le luci sui legami con diverse patologie. Un lavoro innovativo condotto da un team dell'Istituto di Ricerca in Biomedicina (Irb), affiliato all'Università della Svizzera italiana (Usi), guidato da Santiago F.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
