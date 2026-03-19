Michelangelo restaurato in San Pietro in Vincoli a Roma

A Roma, nella Basilica di San Pietro in Vincoli sul Colle Esquilino, è stato completato il restauro delle opere di Michelangelo. Il lavoro ha riguardato le statue e le decorazioni presenti all’interno della chiesa, ripristinando i dettagli originali. Il servizio fotografico e le analisi sono stati condotti da un team specializzato, che ha curato ogni fase dell’intervento.

Michelangelo restaurato nella Basilica di San Pietro in Vincoli sul Colle Esquilino a Roma. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Michelangelo restaurato in San Pietro in Vincoli a Roma Articoli correlati Oggi si gioca l’anticipo. Reno-San Pietro in VincoliSi giocano nel weekend alle porte le gare della quinta di ritorno nel campionato di Promozione. Hera, confermata l’apertura del giovedì dello sportello di San Pietro in VincoliIl punto di contatto della multiutility di via Farini 23 resterà aperto tutti i giovedì per far fronte alle richieste di informazione da parte dei... Michelangelo restaurato in San Pietro in Vincoli a Roma Aggiornamenti e notizie su San Pietro Argomenti discussi: Restauro rivela dettagli nascosti nella storica basilica di San Pietro in Vincoli; Restaurata, riapre al culto l’Abbazia di San Firmano a Montelupone.