Questa sera alle 15 si gioca l’anticipo tra Reno e San Pietro in Vincoli. La partita apre il quinto turno di ritorno nel campionato di Promozione, girone D. Si svolge a Sant’Alberto, e le due squadre cercano punti importanti per migliorare la loro posizione in classifica.

Si giocano nel weekend alle porte le gare della quinta di ritorno nel campionato di Promozione. Nel girone D, si comincia domani, alle 15, a Sant’Alberto con l’anticipo Reno-San Pietro in Vincoli. I padroni di casa, tredicesimi con 19 punti, hanno tre lunghezze di ritardo sulla zona salvezza, mentre lo Spiv, decimo con 27 punti, non perde da otto turni. Domenica, alle 14.30 si giocano tutte le altre gare, a cominciare dal derby in testacoda del ‘Secondo Ricci’, dove, un redivivo Bagnacavallo, ospita il Cervia United. Con la teoria dei piccoli passi (quattro punti nelle ultime due gare) i padroni di casa stanno risalendo la classifica, avendo raggiunto il terzultimo posto a -1 dalla zona playout. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Oggi si gioca l'anticipo. Reno-San Pietro in Vincoli

Nel fine settimana si svolge la seconda giornata di ritorno del campionato di Promozione, con l'anticipo Cervia United-Bellaria a Civitella.

