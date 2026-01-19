Hera confermata l’apertura del giovedì dello sportello di San Pietro in Vincoli

Hera ha confermato l'apertura dello sportello di via Farini 23 a San Pietro in Vincoli anche il giovedì, a causa dell’elevato afflusso di utenti. Questa decisione mira a garantire un servizio più accessibile e continuo per i cittadini, facilitando le operazioni e le richieste di assistenza. Rimane invariato l’orario di apertura, offrendo così un punto di riferimento stabile e affidabile per la comunità locale.

Il punto di contatto della multiutility di via Farini 23 resterà aperto tutti i giovedì per far fronte alle richieste di informazione da parte dei cittadini e dei clienti del Gruppo Hera Vista la grande affluenza, è confermata l’apertura del giovedì dello sportello Hera di via Farini 23 a San Pietro in Vincoli. L’orario, in vigore dal 9 ottobre scorso, è il seguente: lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00; venerdì dalle ore 8:30 alle 13:00. Le famiglie e le aziende di San Pietro in Vincoli e di altre frazioni del Comune di Ravenna si possono rivolgere agli operatori per qualsiasi tipo di richiesta: informazioni sui servizi gas, luce, acqua e rifiuti gestiti dal Gruppo Hera, o ancora per allacci, disdette, subentri e per sottoscrivere le nuove offerte gas ed energia elettrica.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

