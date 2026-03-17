Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto si sposano?

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto sarebbero pronti a convolare a nozze. L'indiscrezione riguarda le nozze previste per questa estate. La notizia si basa su voci non confermate e non sono stati forniti dettagli ufficiali o conferme da parte degli interessati. La coppia non ha ancora commentato pubblicamente le speculazioni.

Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto sarebbero pronti al matrimonio. A lanciare l'indiscrezione sulle nozze estive è stato il settimanale Chi Quest’estate potrebbe esserci una svolta nella vita diMicaela Ramazzotti.Infatti l’attricesarebbe pronta a dire sì al suo attuale compagno, Claudio Pallitto,personal trainer romano, con il quale ha una relazione da ben due anni. A riportare la notizia del presunto matrimonio è il settimanaleChicheha annunciato la partenza dei preparativi per le nozze previste nei prossimi mesi, in estate. Una cerimonia discreta con pochi intimi e un’atmosfera lontana dal clamore mediatico. Il settimanaleChiafferma cheMicaela Ramazzotti e Claudio Pallitto sarebbero attualmente alle prese con i preparativi del matrimonioche, sempre secondo la rivista, sarebbeprevisto in estate. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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