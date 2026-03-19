Miami Open | 50 match in un giorno Berrettini sfida Muller

Il 19 marzo 2026 al Miami Open sono in programma 50 match, dopo che la sessione precedente è stata annullata a causa della pioggia. Tra gli incontri più attesi, c’è quello tra Berrettini e Muller. La giornata inizia con un programma denso di partite, con i giocatori pronti a scendere in campo dopo il rinvio.

La giornata di tennis del 19 marzo 2026 al Miami Open si apre con un programma fitto di incontri dopo la cancellazione totale della sessione precedente a causa delle precipitazioni atmosferiche. Sul campo Butch Buchholz, l’attenzione si concentra sulla sfida tra Matteo Berrettini e Alexandre Muller, fissata per le 16:00 ora italiana, che segna il terzo appuntamento della mattinata. L’azzurro romano mira a superare il primo turno per affrontare al secondo stadio il kazako Alexander Bublik, decimo nel seeding del torneo ATP Masters 1000. Il calendario odierno prevede uno sviluppo massiccio dell’attività sportiva su dieci campi distinti, con un totale di 50 incontri programmati. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Miami Open: 50 match in un giorno, Berrettini sfida Muller Articoli correlati Pronostico e quote Alexandre Muller – Matteo Berrettini, Miami 19-03-2026Alexandre Muller e Matteo Berrettini chiuderanno il programma sul Grandstand non prima dell’una e mezza di notte italiana, comunque al termine del... LIVE Berrettini-Muller, ATP Miami 2026 in DIRETTA: si giocherà dopo Quinn-HurkaczCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:39 Terminato il primo match sul campo intitolato a Butch Buchholz, con la ceca Tereza Valentova... Tutti gli aggiornamenti su Miami Open Discussioni sull' argomento Che tempo fa? Le previsioni meteo per oggi a Miami; Miami Open: match cancellati per maltempo. Il programma rinviato a giovedì; Forfait Musetti: non giocherà il Miami Open; Pioggia, centrale impraticabile e caos rinvii: inizio in salita per il torneo 1000 di Miami, la situazione meteo. Miami Open: il match point vincente di Matteo Berrettini (video)Miami Open: il match point vincente di Matteo Berrettini (video) Prima vittoria in carriera a Miami per The Hammer, che supera in rimonta contro il francese Hugo Gaston in tre set: 4-6, 6-3, 6-3. Al ... rainews.it Moïse Kouamé, numero 385 del mondo, batte Zachary Svajda in rimonta, 5-7. 6-4. 6-4 al Miami Open e conquista la sua prima vittoria in un Masters 1000. Diventa il primo classe 2009 a vincere a questo livello. - facebook.com facebook Sinner è pronto per Miami #Tennis #Sinner #MiamiOpen x.com