Palacios convocato dall’Argentina! L’ex nerazzurro è stato ceduto in prestito ma…

Da internews24.com 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex nerazzurro Palacios è stato convocato dalla nazionale argentina. Il giocatore, attualmente in prestito, riceve così un'opportunità di rappresentare il suo paese in una prossima competizione. La convocazione è stata ufficializzata e ha suscitato attenzione tra gli appassionati. Per ora, non sono stati annunciati dettagli su eventuali impegni o partite imminenti.

Inter News 24 Palacios convocato dall’Argentina! L’ex nerazzurro è stato ceduto in prestito ma. Segui le ultimissime sui nerazzurri. Le ultime convocazioni dell’ Argentina  hanno riservato una sorpresa che ha lasciato a bocca aperta gli addetti ai lavori e i tifosi del  club di Viale della Liberazione. Mentre l’assenza di  Lautaro Martinez, il  capitano nerazzurro  e  bomber implacabile della Seleccion, permette all’ Inter  di tirare un sospiro di sollievo in vista dei prossimi impegni stagionali, i riflettori sono tutti per  Tomas Palacios. L’ascesa fulminea del centrale classe 2003. Il giovane  difensore centrale di proprietà dei campioni d’Italia, dopo una prima parte di stagione passata ai margini delle rotazioni, è diventato il protagonista di una scalata senza precedenti. 🔗 Leggi su Internews24.com

palacios convocato dall8217argentina l8217ex nerazzurro 232 stato ceduto in prestito ma8230
© Internews24.com - Palacios convocato dall’Argentina! L’ex nerazzurro è stato ceduto in prestito ma…

Articoli correlati

Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: Romano svela tutti i retroscena sul mercato nerazzurro. Ecco perché Luis Henrique non è stato ceduto…

Infortunio Lautaro Martinez, dall’Argentina tranquillizzano Chivu: l’indiscrezione sul capitano nerazzurrodi Redazione Inter News 24Infortunio Lautaro Martinez, arrivano importanti rassicurazioni dall’Argentina sulle condizioni del capitano dell’Inter Il...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Palacios convocato

Argomenti discussi: Convocati Argentina Mondiali 2026: la lista completa dei giocatori scelti, anche dalla Serie A.

palacios convocato dall argentinaLa rivincita di Tomas Palacios che ora sogna i Mondiali: l'ex meteora di Inter e Monza convocato dall'ArgentinaHa giocato solo dieci minuti in Serie A con l'Inter ma all'Estudiantes oggi è un idolo, così per Tomas Palacios è arrivata la prima convocazione nell'Argentina di Scaloni. E ora sogna i Mondiali. msn.com

palacios convocato dall argentinaPalacios in nazionale, ma è ancora dell’Inter? Cifre e non solo, tutto sulla cessione all’EstudiantesLa grande sorpresa dei convocati dell'Argentina diramati oggi è la convocazione di Tomas Palacios: l'Inter lo ha ceduto così ... msn.com

Esplora notizie e video correlati all’argomento.