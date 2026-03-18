L’ex nerazzurro Palacios è stato convocato dalla nazionale argentina. Il giocatore, attualmente in prestito, riceve così un'opportunità di rappresentare il suo paese in una prossima competizione. La convocazione è stata ufficializzata e ha suscitato attenzione tra gli appassionati. Per ora, non sono stati annunciati dettagli su eventuali impegni o partite imminenti.

Inter News 24 Palacios convocato dall’Argentina! L’ex nerazzurro è stato ceduto in prestito ma. Segui le ultimissime sui nerazzurri. Le ultime convocazioni dell’ Argentina hanno riservato una sorpresa che ha lasciato a bocca aperta gli addetti ai lavori e i tifosi del club di Viale della Liberazione. Mentre l’assenza di Lautaro Martinez, il capitano nerazzurro e bomber implacabile della Seleccion, permette all’ Inter di tirare un sospiro di sollievo in vista dei prossimi impegni stagionali, i riflettori sono tutti per Tomas Palacios. L’ascesa fulminea del centrale classe 2003. Il giovane difensore centrale di proprietà dei campioni d’Italia, dopo una prima parte di stagione passata ai margini delle rotazioni, è diventato il protagonista di una scalata senza precedenti. 🔗 Leggi su Internews24.com

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