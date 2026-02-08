Sassuolo-Inter nerazzurri in vantaggio di due reti dopo mezz’ora Torna al gol Thuram

L’Inter prende subito il comando della partita e si porta in vantaggio di due reti dopo mezz’ora. Thuram torna a segnare e dà una mano ai nerazzurri, che dominano il match già dai primi minuti. Il Sassuolo fatica a contenere l’avversario e mostra diverse lacune in difesa. I nerazzurri spingono forte, pronti a chiudere i conti nel primo tempo.

Il match della ventiquattresima giornata di campionato ha confermato lo stato di grazia dell'Inter, capace di imporre il proprio ritmo fin dalle battute iniziali contro un Sassuolo apparso in netta difficoltà difensiva. La compagine guidata da Simone Inzaghi ha interpretato la gara con la solita ferocia agonistica, occupando stabilmente la metà campo avversaria e cercando con insistenza la via della rete attraverso una fitta rete di passaggi e sovrapposizioni costanti sulle fasce laterali. La fluidità della manovra nerazzurra ha permesso di schiacciare i neroverdi all'interno della propria area di rigore, trasformando il possesso palla in una pressione asfissiante che ha portato rapidamente alla creazione di diverse occasioni da gol nitide.

