sboccia la primavera quattro eventi in note

La nona edizione di 'Vox Mutinae' si apre con quattro concerti di primavera, segnando l'inizio di una serie di eventi musicali. La rassegna, organizzata in questa stagione, porta sul palco artisti e orchestre provenienti da diverse regioni per esibirsi in varie location della città. Gli appuntamenti sono stati annunciati e sono pronti a coinvolgere il pubblico con una proposta musicale diversificata.

Quattro concerti di primavera aprono la nona edizione della rassegna ' Vox Mutinae ' organizzata dall'associazione Actea: saranno quattro incontri musicali (tutti a ingresso libero) che spazieranno dalla grande tradizione lirica alla valorizzazione dei giovani talenti internazionali, fino all'omaggio alla poesia e alla canzone napoletana. Primo appuntamento domenica 22 marzo alle 18 all'auditorium della Corale Rossini, con lo ' Spring Concert ' che vedrà protagonisti il soprano Angela Gandolfo e il tenore Gianni Coletta (foto, che è anche direttore artistico della rassegna), accompagnati al pianoforte dal maestro Lucio Carpani, con la partecipazione della Corale Rossini diretta dal maestro Luca Saltini.