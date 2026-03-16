Dove sboccia la primavera fiorisce l’Emilia

Tra marzo e maggio 2026, nella regione che comprende Parma, Piacenza e Reggio Emilia, si svolgono eventi floreali organizzati da Visit Emilia. Durante questo periodo, la zona si anima con manifestazioni dedicate alla fioritura, attirando visitatori e appassionati di natura. Le iniziative si concentrano su spettacoli di fiori e attività all'aperto, valorizzando la bellezza della primavera in questa parte dell’Emilia.

Tra marzo e maggio 2026 nella Terra dello Slow Mix tra Parma, Piacenza e Reggio Emilia, si vivono eventi floreali straordinari con Visit Emilia.. Quando le nebbie invernali si ritirano e il Po riprende a scorrere con passo più lento e luminoso, l’Emilia, la Terra dello Slow Mix che abbraccia il territorio delle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, si anima di mercati floreali nei castelli, feste tra i frutteti, mostre mercato in parchi ducali ed eventi dedicati ai vivaisti tra colli, borghi storici e città d’arte. Con Visit Emilia – https:visitemilia.comblogemilia-in-fiore – si vivono gli appuntamenti floreali più belli della stagione. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Dove sboccia la primavera, fiorisce l’Emilia Articoli correlati Sboccia la primavera. Quattro eventi in noteQuattro concerti di primavera aprono la nona edizione della rassegna ’Vox Mutinae’ organizzata dall’associazione Actea: saranno quattro incontri... Calcio giovanile. Gheza e Bagnolini: sboccia la PrimaveraEcco risultati, marcatori e classifiche delle squadre del settore giovanile del Forlì Calcio. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Dove sboccia la primavera fiorisce... Argomenti discussi: Dove guardare le fioriture di Bologna per la primavera 2026; Mete primavera Italia 2026: 7 borghi segreti dove fioriscono paesaggi e tradizioni.