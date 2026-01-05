Meteo freddo polare al Nord Sarà un' Epifania con temporali al Centro-sud e nevicate anche in collina

L'ultima settimana di festività si caratterizza per condizioni meteorologiche intense. Al Nord si registra un freddo polare, mentre al Centro-sud si prevedono temporali e nevicate anche in zone collinari. Piogge persistenti interessano soprattutto Abruzzo, Molise e Lazio, causando allagamenti, interruzioni alla circolazione e monitoraggio dei corsi d'acqua. La situazione richiede attenzione e prudenza per affrontare al meglio le condizioni atmosferiche attuali.

Pioggia persistente in Abruzzo, Molise e soprattutto a Roma e nel Lazio con numerosi allagamenti e soccorsi, strade chiuse e i fiumi sorvegliati speciali. Strage di alberi per il peso della neve nelle Marche e a bassa quota in Toscana, primi fiocchi a Trieste con raffiche di bora. Mentre l'Alto Adige ha registrato la notte più fredda di questo inverno con -20 gradi a San Giacomo in val di Vizze e.

