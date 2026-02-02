meteo temperature miti al sud con un forte rialzo termico temporaneo pioggia in arrivo al centro nord

Questa sera al Centro-Nord arriverà la pioggia, con neve che scenderà sulle montagne del Nord. Le correnti umide dall’oceano Atlantico continuano a portare pioggia e neve sulle regioni settentrionali. Al Sud, invece, le temperature si mantengono miti, anche grazie a un temporaneo rialzo termico.

Pioggia in arrivo nella serata di oggi al Centro-Nord, e neve sulle regioni settentrionali a causa di un flusso ininterrotto di correnti umide proveniente dall’oceano Atlantico, mentre al Sud le temperature resteranno miti. Lo indicano le previsioni di Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. «L'Italia si appresta a vivere una fase meteorologica di estrema dinamicità a causa della cosiddetta "Porta Atlantica", che rimarrà letteralmente spalancata per l’intera settimana», si legge nella nota. Di conseguenza, «un flusso ininterrotto di correnti umide e instabili di origine atlantica punterà dritto verso il Mediterraneo, trasportando una serie di sistemi perturbati in rapida successione». 🔗 Leggi su Feedpress.me

Questa settimana l’Italia si divide in due.

La settimana in corso sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili su gran parte dell’Europa, con frequenti precipitazioni e un aumento delle temperature.

Meteo: prevale il flusso atlantico. Piogge al centro sud e neve sulle Alpi.

