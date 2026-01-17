Nuvole e piogge a intermittenza ma poi torna il sole | le previsioni meteo

Le previsioni meteorologiche indicano un cielo nuvoloso con piogge a intermittenza fino a lunedì. A partire da martedì, è previsto un miglioramento con il ritorno del sole. Tuttavia, le condizioni potrebbero variare, quindi si consiglia di monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni nel tempo.

Nella giornata di oggi (sabato) il clima non è particolarmente freddo, con valori notturni ampiamente sopra gli 0°C. In città come accennato si prevede un weekend abbastanza nuvoloso. La mattina di sabato procede con deboli piogge, con una graduale attenuazione della nuvolosità nel corso della giornata. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1988 m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Martedì 20 gennaio invece si attende una giornata in prevalenza soleggiata, salvo qualche nuvola in mattinata. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Neve e pioggia in arrivo in Lombardia. Poi torna il sole, ma a Natale (forse) cambia tutto: le previsioni meteo Leggi anche: Meteo: piogge fino a martedì, poi torna il sole La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Nuvole e piogge a intermittenza, ma poi torna il sole: le previsioni meteo - Nella giornata di oggi (sabato) il clima non è particolarmente freddo, con valori notturni ampiamente sopra gli 0°C. milanotoday.it Allerta gialla in quattro regioni: torna il gran freddo al Nord, piogge e temporali al Centro - porterà piogge sulle regioni centrali, al nord aumenterà invece il freddo. msn.com

Meteo Roma, domenica 4 gennaio 2026: pioggia a tratti e allerta gialla nel Lazio (ecco dove può creare più problemi) - Domenica 4 gennaio 2026 Roma si sveglierà sotto un cielo che non concede tregua: nuvole compatte e piogge a intermittenza, quelle che non fanno scena ma cambiano il ritmo della città. msn.com

Fine settimana con nuvole e piogge sulla Sardegna. Gli approfondimenti -> https://www.rainews.it/tgr/sardegna - facebook.com facebook

Meteo, nuvole e piogge sparse tra il Levante e Genova x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.