Meteo allerta meteo gialla domani 20 marzo per rischio idraulico | le regioni colpite

Domani, venerdì 20 marzo 2026, la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla per rischio idraulico in due regioni, Basilicata e Puglia. Il tempo sta migliorando, ma le autorità hanno deciso di mantenere l’allerta per monitorare eventuali criticità legate alle condizioni atmosferiche. Le regioni interessate sono state avvisate di prestare attenzione alle possibili conseguenze di eventi meteorologici intensi.

Tempo in miglioramento ma allerta meteo gialla domani, venerdì 20 marzo 2026, emessa dalla Protezione Civile per rischio idraulico su due regioni: Basilicata e Puglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Meteo, allerta meteo gialla domani 19 marzo per temporali: le regioni colpitePer la giornata di domani, giovedì 19 marzo 2026, la Protezione Civile ha diramato una allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico su... Maltempo, allerta meteo gialla per rischio idraulico domani mercoledì 18 febbraio: le regioni a rischioPer la giornata di domani, mercoledì 18 febbraio 2026, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico. Tutti gli aggiornamenti su Meteo allerta meteo gialla domani 20... Temi più discussi: Weekend di pioggia a Milano, scatta l'allerta gialla: Fare attenzione; Meteo. Domani a Palermo allerta gialla; Notizie tematiche - Aggiornamento allerta meteo per oggi e domani; Allerta Meteo Arancione per Martedì 17 Marzo: la Protezione Civile ha emanato un Avviso per alcune Regioni. Meteo, ancora maltempo in Italia: dove scatta l'allerta gialla il 19 marzo 2026La Protezione Civile ha emesso per giovedì 19 marzo 2026 un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità in Italia. meteo.it Meteo, allerta arancione e gialla il 17 marzo 2026 in Italia: le regioni a rischioNon si placa l'ondata di maltempo in Italia: scatta una nuova allerta meteo arancione e gialla il 17 marzo 2026. meteo.it Allerta Meteo, Festa del Papà con FREDDO e NEVE! Clamorosa irruzione POLARE la prossima settimana!!! Mappe e dettagli nel VIDEO - facebook.com facebook Previsioni #Meteo di oggi #19marzo ore 8.30 #previsionimeteo #meteoitalia #PrevisioniMeteoItalia #Meteorologia #meteoTV2000 #temperature #19marzo2026 x.com