Maltempo allerta meteo gialla per rischio idraulico domani mercoledì 18 febbraio | le regioni a rischio

La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per maltempo domani, mercoledì 18 febbraio 2026, a causa delle forti piogge che potrebbero causare allagamenti. Le previsioni indicano precipitazioni intense in diverse zone del Nord Italia, con particolare attenzione alle aree vicino ai corsi d’acqua. In molte regioni si prevedono allarmi per possibili allagamenti di strade e terreni agricoli.

Maltempo, allerta meteo rossa, arancione e gialla per rischio idraulico domani 21 gennaio: le regioni a rischioPer il 21 gennaio, a causa del ciclone Harry, la Protezione Civile ha emesso allerte meteo di diverso livello su Sicilia, Sardegna e Calabria.

