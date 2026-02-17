Maltempo allerta meteo gialla per rischio idraulico domani mercoledì 18 febbraio | le regioni a rischio

Da fanpage.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per maltempo domani, mercoledì 18 febbraio 2026, a causa delle forti piogge che potrebbero causare allagamenti. Le previsioni indicano precipitazioni intense in diverse zone del Nord Italia, con particolare attenzione alle aree vicino ai corsi d’acqua. In molte regioni si prevedono allarmi per possibili allagamenti di strade e terreni agricoli.

Per la giornata di domani, mercoledì 18 febbraio 2026, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico. Ecco le regioni a rischio e le previsioni.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

