La Camera ha appena approvato la riforma della Pubblica Amministrazione, conosciuta come ddl Merito o riforma Zangrillo. La legge introduce premi automatici e un nuovo sistema di valutazione, con l’obiettivo di rendere più efficiente il settore pubblico. Ora il provvedimento passa al Senato, mentre i sindacati criticano alcune misure, soprattutto sui criteri per la meritocrazia.

Dopo il sì in Consiglio dei Ministri, la Camera ha recentemente approvato il disegno di legge sulla riforma della Pubblica Amministrazione, noto come ddl Merito o riforma Zangrillo. Il testo è ora all’esame del Senato e rappresenta uno dei passaggi più significativi nel lungo percorso di modernizzazione del pubblico impiego, in cui digitalizzazione delle selezioni e calo dell’età media dei dipendenti sono solo alcune tappe. Il cuore di questa riforma è duplice. Da un lato, superare il sistema delle valutazioni “a pioggia”, in cui quasi tutti ottengono il massimo punteggio. Dall’altro, introdurre un canale stabile di carriera interna, che consenta ai funzionari di diventare dirigenti anche senza un nuovo concorso pubblico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Merito e stop premi automatici, come la riforma Zangrillo cambia la PA

Approfondimenti su Merito Stop

La prossima approvazione della legge sul merito in Parlamento porterà modifiche agli stipendi statali, ai premi e alle promozioni.

La nuova legge sul merito nella Pubblica amministrazione mira a valorizzare i dipendenti più meritevoli, attraverso criteri di valutazione legati ai risultati.

Ultime notizie su Merito Stop

Argomenti discussi: PA, in arrivo la riforma sul merito. Dalle promozioni ai tetti ai premi: ecco cosa cambia; Unione Sindacale di Base: Riforma sul merito nella PA: Zangrillo riesce a fare peggio di Brunetta; PA, svolta sulla dirigenza: ok della Camera al ddl Merito, entra la corsia promozioni senza concorso; Pa, primo sì alla riforma del merito: arrivano i dirigenti senza concorso.

