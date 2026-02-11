Reclutamento formazione e merito per una PA a prova di crescita Intervista al ministro Zangrillo

Il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha parlato di nuove strategie per migliorare il settore pubblico. Durante l’evento “Capitale umano, valore pubblico”, ha spiegato che reclutamento, formazione e merito devono essere al centro di una PA più efficiente e pronta a crescere. Zangrillo ha sottolineato la volontà di rinnovare i criteri di assunzione e valorizzare chi si distingue, per rendere il pubblico più vicino alle esigenze dei cittadini.

Intervista al ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a latere dell'evento "Capitale umano, valore pubblico", organizzato e promosso da Digit'Ed e Formiche presso la sala Igea dell'Enciclopedia italiana

