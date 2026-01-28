Gila e Goretzka il Milan prova a giocare d’anticipo sul mercato | la situazione

Il Milan lavora in anticipo sul mercato per rinforzare la squadra. I nomi caldi sono Mario Gila della Lazio e Leon Goretzka del Bayern Monaco. I rossoneri stanno sondando le possibilità di portare entrambi in Italia, cercando di anticipare la concorrenza. La strategia è chiara: tentare di bloccare i due giocatori prima che trovino altre destinazioni. La trattativa potrebbe entrare nel vivo già nelle prossime settimane.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha sottolineato come il Milan, in questi ultimi giorni di calciomercato invernale, resterà attento ad eventuali occasioni per rinforzare la squadra di Massimiliano Allegri nell'immediato. Ma anche come, nello specifico, il Diavolo stia già intavolando negoziati per la prossima finestra estiva. In particolare, per due operazioni: una relativa a Mario Gila, l'altra a Leon Goretzka. Gila, difensore centrale spagnolo classe 2000, andrà in scadenza di contratto con la Lazio il 30 giugno 2027, ma non ha intenzione di siglare il rinnovo con il sodalizio del Presidente Claudio Lotito. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

