Rinnovo McKennie le cifre e la durata del contratto | ecco quando arriverà la firma del centrocampista texano Tutti i dettagli

Mercato Inter, tutte le cifre dell’affare Jakirovic: ecco quando arriverà la firma sul contrattodi Redazione Inter News 24Mercato Inter, ecco tutte le cifre dell’affare Jakirovic: dal cartellino fino alla percentuale per la futura rivendita...

Intesa raggiunta tra la Juventus e McKennie per il rinnovo del contratto fino al 2030 a 4 milioni di euro a stagione. Il centrocampista era stato sondato anche da Inter e Milan @cmdotcom x.com

Juve, l’annuncio del rinnovo di #McKennie fino al 2030 è atteso per la prossima settimana Juve: the announcement of McKennie’s contract extension until 2030 is expected next week - facebook.com facebook