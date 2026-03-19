Mercato Inter i nerazzurri hanno trovato il profilo giusto per il centrocampo | ma c’è la concorrenza del Napoli I dettagli

Il mercato dell'Inter si muove sulla ricerca di un centrocampista di livello, e il club ha individuato un talento della Serie A come obiettivo principale. Tuttavia, anche il Napoli si è fatto avanti per aggiudicarsi lo stesso giocatore, creando una competizione tra le due squadre. La trattativa è in corso, ma al momento nessuna delle parti ha annunciato ufficialmente un’intesa.

Inter News 24 Mercato Inter, i nerazzurri seguono un grande talento della Serie A per rafforzare il centrocampo: ma c’è la concorrenza del Napoli. L’Inter segue con attenzione Máximo Perrone, centrocampista argentino del Como che si sta mettendo in luce nella squadra costruita da Cesc Fabregas. Come sottolinea il Corriere dello Sport, l’interesse nerazzurro è reale e nasce dalle qualità di un giocatore che abbina ordine, sostanza e visione di gioco. Perrone, che possiede anche il passaporto spagnolo, forma con Da Cunha una coppia di centrocampo molto solida e rappresenta uno dei segreti della stagione lariana. Il regista argentino ha l’età giusta per rientrare nei parametri fissati dalla proprietà per il nuovo corso guidato da Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

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