Mercato Inter i nerazzurri mettono la freccia per Goretzka | la concorrenza con il Milan e l’ingaggio del centrocampista I dettagli

Il mercato dell'Inter si surriscalda con l'interesse per Goretzka, centrocampista tedesco, che i nerazzurri vogliono ingaggiare. La società nerazzurra sta valutando un'offerta per superare la concorrenza del Milan, mentre si lavora anche sul fronte dell'ingaggio del giocatore. La trattativa è in fase di definizione e coinvolge vari dettagli economici.

Inter News 24 Mercato Inter, i nerazzurri fanno sul serio per Goretzka e cercano di superare l’agguerrita concorrenza: ecco i dettagli. Tira aria di derby anche per Leon Goretzka. Il centrocampista ha deciso che non rinnoverà il contratto in scadenza con il Bayern Monaco e questo ne fa uno degli uomini d’oro del mercato estivo. Dopo aver rifiutato l’Atletico Madrid a gennaio, il tedesco è pronto a scegliere la sua prossima destinazione da svincolato. Tra i primi a muoversi è stato il Milan di Massimiliano Allegri, alla ricerca di profili dalla «cilindrata europea» per affrontare la prossima Champions League, specialmente considerando che Fofana non ha convinto e Loftus-Cheek è visto come una valida alternativa ma non come un titolare inamovibile. 🔗 Leggi su Internews24.com

