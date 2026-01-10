Nodo Lucca e pista Ferguson | mercato legato a Lukaku

Il mercato del Napoli in attacco continua a essere sotto stretta osservazione, con particolare attenzione alle eventuali strategie legate a Lucca, Ferguson e Lukaku. Le decisioni riguardano principalmente le possibili cessioni e acquisizioni per rafforzare la rosa nel prossimo futuro. La situazione rimane in evoluzione, e le scelte del club potrebbero influenzare significativamente la composizione dell’attacco azzurro nei prossimi mesi.

Il reparto offensivo del Napoli resta uno dei dossier più delicati di questo gennaio, soprattutto alla . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Nodo Lucca e pista Ferguson: mercato legato a Lukaku Leggi anche: Mercato: idea Ferguson o Dovbyk per il dopo Lucca Leggi anche: Mercato Napoli, problemi per Lucca: la pista si raffredda La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Calciomercato Napoli: Lucca verso la cessione. Sterling si avvicina. Piacciono Dovbyk e Ferguson; Ferguson se parte Lucca! Sky: oggi nuovi contatti con gli agenti! E la Roma.... Nodo Lucca e pista Ferguson: mercato legato a Lukaku - Nodo Lucca e pista Ferguson: mercato legato a Lukaku Il reparto offensivo del Napoli resta uno dei dossier più delicati di questo gennaio, soprattutto ... forzazzurri.net

Il mercato di Sky, la situazione di Lucca, Marianucci e Ferguson. Dura la pista Sterling - “Lucca è in uscita e la strategia del Napoli è proprio quella di cederlo per poi andare su un altro attaccante a gennaio. ilnapolionline.com

Napoli, non solo Dovbyk: c’è anche Ferguson, che intreccio con Lucca! - Occhio alle mosse di mercato del Napoli: oltre a Dovbyk agli azzurri piace Ferguson dalla Roma, ma tutto è legato a Lucca ... fantamaster.it

Anche #Lucca pronto a lasciare #Napoli in questa sessione di gennaio. L’unica nodo sono le varie formule per arrivare alla cessione definitiva, ma la sua permanenza in azzurro sembra essere già arrivata al capolinea. x.com

Manna e il nodo Lucca sul mercato: il futuro dell'attaccante ex Udinese è un rebus in questo momento anche il il ds del Napoli ci ha tenuto a precisare: "parlare ora di queste cose è prematuro, ma deve alzare i giri perché per giocare in questo Napoli c'è bisog - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.