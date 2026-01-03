Dubbi in attacco | Lucca sotto esame e Lukaku in ritardo

Da forzazzurri.net 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A gennaio, l’attacco del Napoli si trova sotto osservazione, con Lucca sotto esame e Lukaku in ritardo. La squadra affronta sfide importanti per rafforzare il reparto offensivo in vista delle prossime partite. La situazione richiede attenzione e valutazioni precise per garantire stabilità e rendimento efficiente.

Le priorità di gennaio: attacco e dubbi a centrocampo.

