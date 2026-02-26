Più ore pomeridiane, nuovi posti per i bambini più piccoli e apertura estiva: è quanto il comune di San Benedetto intende ottenere per alcuni asili pubblici, presentando istanza con l’obiettivo di ottenere i fondi regionali destinati a questo scopo. In totale, circa 200mila euro per quattro plessi rivieraschi. Più nello specifico, recita la delibera appena licenziata da Viale De Gasperi, a San Benedetto spetterebbero 192.257,48 euro in regime di compartecipazione (6.921,06 euro). Di questi, 116.894,81 verrebbero utilizzati per finanziare spese di gestione e funzionamento, nonché il prolungamento dell’orario pomeridiano dei servizi nei nidi ‘La Mongolfiera’ di via Ferri e il ‘Giardino delle Meraviglie’ di via Foglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Più ore e posti negli asili nidi: il Comune va a caccia dei fondi

A Genova il calo demografico riduce i posti negli asili, famiglie mobilitate per salvare l’ArcobalenoLa rete degli asili comunali di Genova deve fare i conti con il calo delle nascite e la riduzione del numero di bambini iscritti.

Più denatalità, ma scarsi servizi per l'infanzia, la Cgil: "Abruzzo sotto il 33% dei posti nei nidi e speso poco del pnrr"I dati Istat preoccupano il sindacato che per voce di Alessandra Tersigni denuncia il "paradosso" di un Paese in cui governo e regione "fanno...

New York’s Hidden Islands | A Sailboat Documentary by Thomas Halaczinsky

Temi più discussi: Servizio civile universale, ecco il bando: 66mila posti e candidature più semplici; Foggia tra le città più soleggiate d'Italia e la più economica per dormire - FoggiaToday; Lavoro, il nuovo paradigma, meno ore e più benessere; Più ore e posti negli asili nidi: il Comune va a caccia dei fondi.

Box e posti auto, prezzi alle stelle: a Napoli e Roma l’aumento è recordContinua l’aumento dei prezzi di box e posti auto che oggi costano sempre di più, soprattutto in alcune grandi città italiane, come conferma una nuova indagine ... virgilio.it

Box e posti auto, i prezzi volano: le città coi rincari più fortiAncora più forte il divario a Roma: qui si registra la soglia d'ingresso più bassa, 8.500 euro, a fronte di picchi che toccano i 200.000 euro nelle zone ad alta densità monumentale. Anche Napoli ... quattroruote.it

SI DICE CHE… SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, CINQUE NUOVI PROGETTI A GINOSA: 20 POSTI DISPONIBILI Il Comune di Ginosa ospiterà, a partire da settembre 2026, cinque nuovi progetti di Servizio Civile Universale, per un totale di 20 posti destinati ai - facebook.com facebook