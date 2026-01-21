A Genova il calo demografico riduce i posti negli asili famiglie mobilitate per salvare l’Arcobaleno

A Genova, la diminuzione delle nascite ha influito sulla capienza degli asili comunali, con un calo delle iscrizioni che porta a una riduzione dei posti disponibili. La situazione riflette le sfide demografiche della città, spingendo le famiglie a cercare soluzioni alternative per garantire l’accesso ai servizi educativi per i più piccoli.

La rete degli asili comunali di Genova deve fare i conti con il calo delle nascite e la riduzione del numero di bambini iscritti. Per questo, come emerso in una riunione recente, alcune strutture, come l'asilo comunale di San Desiderio, Colombo di Borgoratti e Garbarino di San Teodoro hanno già.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Seconda circoscrizione, passano da 20 a 200 i posti negli asili nido: "Vicini a standard europei"Nella seconda circoscrizione, i posti negli asili nido comunali sono stati ampliati da 20 a 200, avvicinandosi agli standard europei.

