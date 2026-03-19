Meningite nel Kent Bassetti | Tra i focolai più esplosivi mai visti dove sono i fenomeni contro i vaccini?

Un focolaio di meningite da meningococco di tipo B si è sviluppato nel Kent, nel Regno Unito, portando alla morte di due giovani e al ricovero di altri venti pazienti. Decine di migliaia di persone sono state sottoposte a profilassi antibiotica. L'infettivologo ha commentato l'eccezionalità di questa situazione, definendo il cluster tra i più esplosivi mai registrati.

In un accorato post pubblicato su Facebook, l'infettivologo Matteo Bassetti ha evidenziato l'eccezionalità del focolaio di meningite da meningococco (MenB) che ha colpito il Kent, nel Regno Unito, con due ragazzi morti, 20 casi e decine di migliaia di persone sottoposte a profilassi. Lo ha definito tra i più esplosivi mai visti. Poi il medico si è scagliato contro chi ha denigrato i vaccini negli ultimi anni, lo strumento più prezioso per proteggersi da malattie come questa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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