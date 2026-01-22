Casi di meningite a Napoli Bassetti | Malattia grave ma prevenibile con i vaccini

Recenti segnalazioni a Napoli e provincia hanno confermato quattro casi di meningite, coinvolgendo giovani adulti e un bambino. Bassetti sottolinea che, sebbene la meningite sia una malattia severa, può essere prevenuta efficacemente attraverso la vaccinazione. La prevenzione rappresenta un elemento chiave per ridurre il rischio di diffusione e conseguenze gravi associate a questa infezione.

Negli ultimi giorni a Napoli e in provincia sono stati registrati quattro casi accertati di meningite, tre tra giovani adulti, tra i 22 e i 25 anni, e uno che riguarda un bambino. Uno dei pazienti è stato ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione del Cotugno, mentre gli altri.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Meningite a Napoli, fake news crea allarme: cosa sapere davvero sulla malattiaRecentemente, Napoli è stata coinvolta in un episodio di allarme ingiustificato riguardo alla meningite, alimentato da false informazioni diffuse tramite messaggi WhatsApp.

Casi di meningite a Napoli, l’Asl: “Incidenza stagionale, non unico ceppo” x.com