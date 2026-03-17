Meningite nel Kent | 2 morti 15 casi e 30mila sotto

Nel Kent, nel Sud-Est dell’Inghilterra, un’epidemia di meningite batterica ha provocato due morti tra studenti e personale scolastico, mentre altri 15 casi sono stati segnalati. Attualmente, circa 30.000 persone sono sotto osservazione a causa dell’allerta sanitaria. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e hanno avviato misure di prevenzione e controllo.

Un focolaio di meningite batterica ha colpito con forza il Sud-Est dell’Inghilterra, registrando due decessi tra studenti e personale scolastico. Le autorità sanitarie hanno attivato una sorveglianza massiva che tocca trentamila persone, includendo famiglie e colleghi dei colpiti. Il virus della malattia si è manifestato in modo fulminante nel Kent, dove l’Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria ha confermato quindici casi totali, quattro dei quali sono stati certificati come Meningite B. La risposta immediata prevede un programma di vaccinazione mirato per gli studenti residenti nei campus universitari, colmando una lacuna storica nella copertura vaccinale degli adolescenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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