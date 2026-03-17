Meningite epidemia fra studenti in Uk | 2 morti e 15 casi confermati

In Inghilterra si sono verificati due decessi e quindici casi di meningite, con un aumento dei contagi tra studenti universitari negli ultimi giorni. Le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente la situazione, che riguarda principalmente giovani iscritti a università. Nessun dettaglio è stato diffuso sui nomi o sulle istituzioni coinvolte, ma la condizione ha generato preoccupazione tra le comunità studentesche.

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