Meningite killer | 27 casi Londra decreta l’emergenza sanitaria Gli esperti | rapidità di diffusione mai vista

A Londra è stato dichiarato lo stato di allerta sanitaria a causa di 27 casi di meningite, considerati un'emergenza pubblica. Gli esperti segnalano una diffusione della malattia più rapida rispetto al passato. L'allarme è stato ufficialmente annunciato ieri e da oggi sono in atto misure di vigilanza rafforzate per contenere il contagio.

È da oggi in vigore lo stato di allerta sanitaria pubblica decretato ieri formalmente dalla UK Health Security Agency, organismo incaricato di sorvegliare la sicurezza medica nel Regno Unito, in risposta al focolaio “senza precedenti” di meningite acuta diffusosi nel Paese, in particolare nella regione del Kent. Il numero di casi di meningite collegati all’epidemia è a giovedì 19 marzo aggiornata a 27 casi, inclusa un’infezione a Londra, con gli esperti che hanno dichiarato di essere perplessi dalla velocità con cui si diffondendo. L’epidemia di meningite finora ha causato due morti, uno studente di 21 anni e una studentessa di 18. Il focolaio nel Kent: la diffusione senza precedenti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Meningite killer: 27 casi, Londra decreta l’emergenza sanitaria. Gli esperti: rapidità di diffusione mai vista Articoli correlati “Focolaio senza precedenti”. Salgono i casi di meningite in Inghilterra: campus deserti, il contagio arriva a LondraLondra, 19 marzo 2026 – Continua l’allerta sanitaria nel Regno Unito, salita di livello nelle ultime ore, in quanto il focolaio di meningite sta... Focolaio di meningite “senza precedenti” in Kent: sono 27 i casiContinua a salire il numero dei casi di sospetta meningite acuta nel Regno Unito.