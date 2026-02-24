Riserve di gas in calo in Germania ai minimi storici | quanto dobbiamo preoccuparci in Italia? I timori per il prossimo inverno

Le riserve di gas in Germania sono scese a livelli storicamente bassi, provocando preoccupazioni in tutta Europa. La causa principale è la riduzione delle importazioni e le alte richieste di riscaldamento durante l’inverno. Le autorità tedesche valutano ora interventi urgenti per evitare carenze. In Italia, il livello di stoccaggio si mantiene stabile, ma il rischio di difficoltà aumenta con il peggiorare delle condizioni climatiche. La domanda resta: quanto ci riguarda questa crisi?

Roma, 24 febbraio 2026 – In Europa è scattato l' allarme gas: in Germania – principale possessore di riserve di metano nel continente – il livello di stoccaggio è, da qualche settimana, ai minimi storici, tanto che le istituzioni tedesche stanno pensando a misure d'emergenza in caso di nuove ondate di gelo. Ciò fa temere per le scorte di tutti i Paesi europei: secondo una recente rilevazione di Gas infrastructure Europe, il livello di stoccaggio medio, in Ue, è attualmente al 32,5% della capacità complessiva. Lo scorso anno, in questo periodo, eravamo al 39%. Gli esperti di settore, intervistati dall'agenzia di stampa Reuters, parlano di 'serio rischio' di precipitare al di sotto della soglia critica del 30% se il freddo dovesse prolungarsi fino a marzo inoltrato.