Il governo ha deciso di inserire una tanica nell’urna, invitando i cittadini a mettere un sì per sostenere le misure di sostegno ai consumatori di carburante. La premier ha annunciato uno sconto di 25 centesimi al litro, una riduzione delle accise e l’introduzione di un prezzo consigliato, mentre personalità come Fedez e Travaglio sono stati coinvolti per aumentare le interazioni pubbliche.

Convoca un Cdm lampo e offre sconti benzina per 20 giorni, Giorgetti: "Misure temporanee". Oggi il podcast con Fedez che serve ad aumentare le interazioni, aumentare l'affluenza, ripetere "l'effetto Marche" La tanica è nell’urna. Metti Sì nel serbatoio. Meloni vi fa il pieno di bonus benzina, offre uno sconto di 25 centesimi a litro, taglia le accise e impone il prezzo consigliato. Vale da oggi. Votate sì? Le risorse sono trovate con tagli lineari ai ministeri. Salvini va a Rete4 a vendersi la misura (“il taglio accise c’est moi”), Meloni a Rai1. Si sorpassano alla pompa. Sono misure temporanee fino al 7 di aprile e Giorgetti, in Cdm, scandisce tre volte: “Tem-po-ranee!”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Meloni mette Sì nel serbatoio: sconti e taglio accise. Fedez e Travaglio usati per aumentare le interazioni della premier

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