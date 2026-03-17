Meloni da Fedez per parlare del Referendum | il premier le tenta tutte

Giovedì prossimo, Giorgia Meloni sarà ospite di Fedez a Pulp Podcast. La notizia è stata annunciata dal Fatto Quotidiano e la registrazione della puntata è già avvenuta. La discussione si concentrerà sul Referendum. La presenza del premier nel programma è stata confermata, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla conversazione.

Giovedì Giorgia Meloni sarà ospite da Fedez a Pulp Podcast: la notizia è stata lanciata dal Fatto Quotidiano, la puntata è già stata registrata Giorgia Meloni sarà a Pulp Podcast da Fedezper parlare di Referendum, questa l’indiscrezione lanciata dalFatto Quotidianoche sarebbe stata confermata da fonti vicine sia al quotidiano sia a a palazzo Chigi. Non solo, sembrerebbe chela puntata sia stata già registrata domenica scorsae che dovrebbe andare in onda giovedì 19 marzo suYoutube. IlFatto Quotidianospiega che la scelta del premier sia legata al fatto di voler raggiungere più giovani. Infatti circa il 40% degli elettori, delle fasce più... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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