Il social media manager della premier ci spiega perchè Meloni va da Fedez

Tommaso Longobardi, il social media manager della premier, ha spiegato perché Giorgia Meloni ha deciso di incontrare Fedez. La scelta di uscire dalla routine e partecipare a un evento televisivo è stata presa dalla stessa Meloni, con il supporto del suo staff. Longobardi ha sottolineato che questa presenza rappresenta una strategia comunicativa ben studiata.

"La decisione è nata in modo molto naturale. Al di là dell’età media del pubblico conta il fatto che ci siano persone disposte ad ascoltare", dice Tommaso Longobardi Meloni giovedì ospite al podcast di Fedez. Gasparri: "Fa benissimo". Il rapper voterà Sì? "Non me l'ha detto" "Meloni da Fedez? Una mossa intelligente. Il no di Schlein è coerente". L'analisi di Filippo Sensi (Pd) Tommaso Longobardi è il social media manager di Giorgia Meloni. C’è anche lui (forse soprattutto lui) dietro la scelta della premier di uscire dalla solita comfort zone à la Rete4 e presentarsi oggi a Pulp Podcast, di Fedez e Mr Marra, per dare un’ulteriore spinta alla campagna referendaria. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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